البنك الدولي يمول منشآة لتخزين الغاز الطبيعي بتركيا بـ600 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على منح تركيا قرضا بقيمة 600 مليون دولار على 22 عامًا ونصف العام، منها فترة سماح مدتها 7 سنوات؛ لتمويل أعمال توسعة منشأة تخزين الغاز الطبيعي بولاية أقسراي (وسط).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البنك الدولي ذكر فيه أنه تمت الموافقة على الحزمة المذكورة من أجل تمويل مشروع توسعة منشأة تخزين الغاز الطبيعي الواقعة أسفل "بحيرة الملح" بأقسراي.

ولفت البيان أنه سبق وأن تمت الموافقة على قرضين الأول كان بقيمة 325 مليون دولار في 2005، والثاني 400 مليون دولار عام 2014؛ من أجل المنشأة التي ستزيد من أمن إمدادات الغاز التركية.

وذكر أن السعة المبدئية للمنشأة تبلغ مليار متر مكعب من الغاز، مشيرًا أن مشروع توسعة تخزين الغاز الطبيعي بها سيدعم الأعمال التي تهدف إلى رفع سعة التخزين إلى 5 أضعاف الرقم المذكور.

وأوضح البيان أن مشروع التوسعة الذي ستنفذه شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية (بوتاش)، سيحد من اعتماد تركيا على الفحم في فصل الشتاء، كما سيساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.