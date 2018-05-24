السودان يتفق مع شركتين تركيتين على إنشاء مصنع لأبراج الكهرباء

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، اتفاقية مع شركتين تركيتين لإنشاء مصنع لإنتاج أبراج خطوط الجهد العالي وأسلاك التوصيل الكهربائي.

وأعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء(حكومية)، توقيع اتفاقية مع تجمع شركتي "امتا" و"سيمي" التركيتين، لإنشاء مصنع بالسودان لإنتاج أبراج خطوط الجهد العالي وأسلاك التوصيل لشبكتي النقل والتوزيع، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).

وقال وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، يوسف حمزة، إن بلاده ماضية في سياساتها لتوطين مدخلات صناعة الكهرباء، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في النهوض بقطاع الكهرباء باعتباره محرك الاقتصاد والتنمية.

بدوره، أوضح مدير الشركة، حسن عمر، أن المصنع سيقام في منطقة الجيلي الصناعية، شمال العاصمة الخرطوم، وسيدخل دائرة الإنتاج العام القادم.

وأشار عمر، إلى أن المصنع يمثل دفعة كبيرة لتنفيذ مشروعات ربط ولايات (إقليم) دارفور (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، بالشبكة القومية.

وأكد مساهمته في تنفيذ خطة تقوية الشبكة القومية وفك الاختناقات، وتمكين الشبكة من استيعاب مشروعات الطاقات المتجددة.

وسيقوم المصنع بتصنيع أبراج الجهود 110، 220، 500 كيلوفولت، إضافة إلى نواقل الألمنيوم المستخدمة في شبكات النقل والتوزيع.