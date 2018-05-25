بورصة إسطنبول تحقق اليوم ارتفاعاً بنسبة 2.04 بالمائة

أغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي (BIST100)، تداولات اليوم الجمعة، عند النقطة 103.20008، محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.04 بالمائة.

وبلغ مجموع تعاملات المشتريات والمبيعات في سوق السندات أكثر من 1.5 مليار ليرة تركية (نحو 0.35 مليار دولار).

فيما بلغت تعاملات سوق "الريبو" و"الريبو العكسي" (عمليات إعادة الشراء والشراء المعاكس) أكثر من 5.13 مليارات ليرة تركية (نحو 1.11 مليار دولار).

وبحسب الإغلاق السابق، فقد ارتفعت قيمة المؤشر المالي لبورصة إسطنبول بنسبة 1.97%، والمؤشر الصناعي بـ 2.71 %، ومؤشر الخدمات بـ 1.08%، والتكنولوجيا بـ 0.26 %.