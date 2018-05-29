أذربيجان تدشن مشروع خط أنابيب إلى تركيا وتتطلع إلى أوروبا

دشنت أذربيجان، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب لتوريد الغاز إلى تركيا وجنوب أوروبا، في إطار مسعى أوروبي لتقليص الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.

وسيورد مشروع خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي، الذي يتضمن استثمارا بقيمة 40 مليار دولار، نحو ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، وبحلول الربع الأول من 2020 سيورد عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويا إلى أوروبا.

ويُنقل الغاز من حقل شاه دنيز الأذربيجاني.

وسيتنافس خط الأنابيب مع خط ترك ستريم الذي تبنيه روسيا والمقرر أن يبدأ العمل في نهاية 2019.

هذا وسيورد الخط الأول لترك ستريم، بطاقة 15.75 مليار متر مكعب سنويا، الغاز للمستهلكين الأتراك. وفي مرحلة ثانية، سيورد نفس الكمية من الغاز عبر تركيا إلى جنوب أوروبا.

ويقول مسؤولون إنه قد تتم توسعة المشروع المنافس، ممر الغاز الجنوبي، إذا أمكن تطوير حقول غاز واعدة جديدة في أذربيجان مثل أبشيرون.