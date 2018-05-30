الخارجية الكويتية: الاقتصاد التركي يدعو للتفاؤل ولسنا قلقين على استثماراتنا

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن نمو الاقتصاد التركي يدعو إلى التفاؤل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، مساء الثلاثاء، على هامش الغبقة الرمضانية (عادة شعبية لتبادل التهاني بقدوم الشهر الفضيل) لوزارة الخارجية الكويتية على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأضاف الجارالله أن "الكويت غير قلقة على استثماراتها في تركيا خاصة وأن أرقام النمو التي يحققها الاقتصاد التركي تدعو إلى التفاؤل".

وأوضح أن "الأوضاع مستقرة في الجمهورية (التركية)الشقيقة". وتمنى "مزيدا من النمو والتقدم للاقتصاد التركي".

وبشأن الأزمة الخليجية، أعرب الجارالله عن الأمل في عقد قمة خليجية أميركية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل وأن يتم طوي صفحة الخلاف بين الأشقاء".

وبما يخص المشروع الذي ستطرحه الكويت في مجلس الأمن لحماية الشعب الفلسطيني، قال الجارالله إنه يتم التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء حوله.

وأضاف أن "هناك العديد من المناقشات والمشاورات تمهيدا لاتخاذ خطوة متقدمة في ما يتعلق بمستقبل هذا المشروع في مجلس الأمن الدولي".

وفي 16 مايو/أيار الجاري وزعت الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني، إثر "مجزرة غزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 14 من الشهر نفسه على حدود القطاع، وراح ضحيتها ما يقارب 65 شهيدا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.