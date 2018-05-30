وزير تركي: الدولار سيشهد تراجعًا كبيرًا أمام الليرة عقب الانتخابات

قال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، إن قيمة الدولار بدأت حاليًا بالتراجع أمام الليرة التركية بفضل التدابير الحكومية، وستشهد تراجعًا كبيرًا جدًا عقب الانتخابات المقررة في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر على قناة "تي آر تي خبر" الحكومية، اليوم الأربعاء، أكّد توفنكجي أنه ليس في المؤشرات الاقتصادية في تركيا ما يتسبب بازدياد قيمة العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.

وأشار إلى أن الدولار ارتفع أمام الليرة التركية عندما أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

واعتبر أنه عندما قالت أنقرة إن مدينة القدس الفلسطينية "خط أحمر" بالنسبة إليها، بدأت حملة ضدها باستخدام أدوات مالية.

وأضاف الوزير التركي: "في الحقيقة، شعبنا يدرك هذه المؤامرة، وقد بدأت قيمة الدولار بالتراجع بفضل التدابير التي اتخذناها، وإن شاء الله سيكون هناك تراجع كبير جدًا بعد 24 حزيران/ يونيو (الانتخابات)".

وشدّد على أن حكومة بلاده لديها مشاريع وخطط ستساهم في التخلص من دوامة التضخم والدولار والفائدة، بعد الانتخابات.