يلدريم: ارتفاع الدولار عالمي ولا يقتصر على تركيا

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ سعر صرف الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعاً مقابل عملات كافة البلدان النامية والأوروبية، وليس مقابل الليرة التركية وحدها.

جاءت تصريحات يلدريم هذه خلال لقائه مساء أمس الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في قصر "وحدة الدين" بمدينة إسطنبول.

وأوضح يلدريم أنّ تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي له أسباب خارجية وداخلية، وأنّ القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة أدّت إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وذكر يلدريم أيضاً أنّ من أسباب ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، رفع الولايات المتحدة نسب الفائدة والارتفاع الحاصل في أسعار النفط.

أما بالنسبة للأسباب الداخلية، فذكر يلدريم أنّ نسب التضخم في الأسواق التركية ترتفع بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، وأنّ هذا الأمر يؤدي إلى تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

ولفت يلدريم إلى أنّ مؤسسات التصنيف الائتماني تحاول نشر تصورات سلبية في الأسواق التركية بهدف تشويش ذهن الناخب ودفعه إلى الامتناع عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية.

وجدد رئيس الوزراء التركي تأكيده على أنّ التذبذبات الحاصلة في قيمة الليرة التركية، هي مؤقتة وستزول قريباً، مشيراً أن حكومته تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستعادة العملة التركية عافيتها.

وعن العلاقات السياسية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، أعرب يلدريم عن توقعاته بأن تُفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في 24 حزيران/ يونيو الجاري.

وتابع يلدريم قائلاً: "الولايات المتحدة بدأت تتفهم مخاوف تركيا، والآن هناك حديث عن إخراج تنظيم بي كا كا/ ب ي د الإرهابي من مدينة منبج، ومراقبة الأسلحة التي سلمتها واشنطن إلى عناصر هذا التنظيم".

وأردف "الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تناقش مثل هذه المواضيع من قبل، أما الآن نراها مستعدة لمناقشة أي موضوع".