سفير تركيا بالدوحة يفتتح أول معرض ملابس تركية بقطر

افتتح سفير تركيا بالدوحة مساء الثلاثاء معرضًا دائمًا للأزياء التركية تحت سقف واحد كأول معرض تركي من نوعه بقطر.

ويضم المعرض الذي يقع على مساحة 1500 متر مربع تحت اسم "تورك فاشن سنتر" العديد من العلامات التجارية التركية من النساء والرجال والأطفال والرضع وملابس الشباب الرياضية والحقائب الأحذية والإكسسوارات والعطور.

وشارك في الافتتاح الملحق التجاري بالدوحة بوراق بوركجي، ونائب رئيس غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري.

وقال رائد الفرحان مالك المعرض إن هذا الافتتاح "يأتي استكمالا لمسيرة إثراء الشراكة التركية القطرية، ويبرهن على مدى متانة وصلابة الاقتصاد القطري".

وتابع "ويعطي إشارة بأن قطر قد تجاوزت مرحلة الحصار، وأن هذه الماركات العالمية تشكل فائدة عظيمة للسوق القطري."

وأضاف أن المعرض يضم 12 علامة تجارية بارزة في مجالها.

كما أشاد المتحدث بـ"متانة العلاقات السياسية بين قطر وتركيا، والتي انعكست بصورة إيجابية على مجال الأعمال أيضًا من خلال هذه الاستثمارات، ودورنا كمستثمرين يتمثل في ترجمة هذه العلاقة السياسية المتينة الى بناء علاقة اقتصادية مثمرة وناجحة".