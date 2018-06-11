الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 7.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2018

سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 بالمائة خلال الربع الأول من 2018.

جاء ذلك، في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، التي نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين.

وكانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني وضعت توقعات أقل بكثير لمعدل نمو الاقتصاد التركي في خطوة اعتبرها كبار المسؤولين الأتراك ذات أهداف سياسية وتهدف إلى نقل صورة سلبية عن الاقتصاد التركي والتأثير على الناخبين الأتراك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسريعا، تعافى الاقتصاد التركي من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، وتقدم ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، 9 مراكز إلى الترتيب 60 عالميا من أصل 190 اقتصاد.