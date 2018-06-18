وزارة المالية: فائض ميزانية تركيا 2.7 مليار ليرة في مايو

قالت وزارة المالية التركية اليوم الاثنين إن الميزانية التركية أظهرت فائضا قدره 2.7 مليار ليرة (572 مليون دولار) في مايو أيار.

وحققت ميزانية مايو أيار فائضا أوليا، أي باستبعاد مدفوعات فوائد الديون، بلغ 8.7 مليار ليرة.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي تراجع معدل البطالة إلى 10.1 بالمئة في الفترة بين فبراير شباط وابريل نيسان من 10.6 بالمئة قبل شهر ومن 11.7 بالمئة قبل عام من ذلك.

وأظهرت الأرقام أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 11.9 بالمئة في المتوسط على مدى الفترة من فبراير شباط إلى ابريل نيسان انخفاضا من 12.5 بالمئة قبل شهر ومن 13.7 بالمئة قبل عام.