متحدث الرئاسة التركية: اقتصادنا في وضع قوي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "الاقتصاد التركي في وضع قوي".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج حواري على قناة "تي أر تي وورد" أمس الأربعاء، مشددًا على أن الاقتصاد التركي في وضع جيد قبل الانتخابات المزمعة في 24 يونيو/ حزيران الحالي، بعكس ادعاءات المعارضة.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموًا بنسبة 7.4 بالمئة في 2017 والربع الأول من العام الحالي.

وأضاف: "هناك تقلبات في الأسواق التركية من وقت لآخر جراء التطورات الدولية، ولكن بشكل عام فإن الاقتصاد التركي في وضع قوي".

ولفت إلى أن نسبة البطالة انخفضت قليلًا، قائلًا "العام الفائت وفرنا أكثر من 300 ألف فرصة عمل، وهذه أفضل مؤشرات بأن الاقتصاد التركي قوي".

وتطرق قالن إلى خسارة الليرة التركية من قيمتها أمام الدولار الأمريكي. مؤكدًا بهذا الصدد إلى ضرورة النظر إلى التطورات الدولية مثل سياسات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.

وذكر قالن أن الانتخابات القادمة من شأنها أن تفتح الآفاق أمام تركيا وتهيئ لمشاريع كبيرة للبلاد.

والأحد المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.