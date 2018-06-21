وزير تركي: السيارة المحلية ستكون على 5 نماذج ونتوقع تلقي مليون طلب شراء

أعلن وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي، فاروق أوزلو، اليوم الخميس، أن السيارة المحلية التركية سيكون لها 5 نماذج، وتوقّع أن تتلقى بلاده حوالي مليون طلب للشراء.

وقال الوزير التركي، لوكالة الأناضول، إن حكومة بلاده ستطلق نظام تشجيع من أجل زيادة جاذبية السيارة المحلية أمام المستهلكين.

وأشار أوزلو إلى أنهم يخططون في هذا الصدد إلى تقديم مجموعة من المساعدات من أجل تكاليف الإنتاج.

ووقعت شركات مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كراجا القابضة"، و"توركسيل"، و"زورلو القابضة"، التركية، عبر شراكة مع اتحاد الغرف والبورصات في 31 مايو/ أيّار الماضي، اتفاقية تأسيس الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية المحلية.

من جهة أخرى، أعلن أوزلو عن اعتزامهم تأسيس 50 مركز للأبحاث تركّز على التكنولوجيات ذات الأولوية، فضلًا عن تأهيل 60 ألف موظف متخصص في هذا الإطار.

وبحسب الوزير، فإن الحكومة التركية تعتزم أيضًا إنشاء 100 ثانوية خاصة بتقديم التعليم في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وأوضح أن وزارته أعدت خريطة الطريق الرامية لتعزيز التكنولوجيا الرقمية في تركيا.