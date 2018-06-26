ترامب يعلن "حرب ضرائب" على السيارات القادمة من أوروبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن حكومة الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من دراسة بشأن زيادة رسوم استيراد السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى قرب اتخاذ إجراء.

وقال ترامب على تويتر "نضع اللمسات النهائية على دراستنا لفرض رسوم على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي الذي ظل لفترة طويلة يستغل الولايات المتحدة في شكل حواجز ورسوم تجارية. في النهاية سنصل إلى وضع متوازن ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا!".

كان ترامب هدد يوم الجمعة بفرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع واردات السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تهدد الأمن القومي.