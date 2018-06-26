تركيا تستعد لتصدير الرخام "الكرزي" النادر إلى 800 شركة أمريكية

تستعد ولاية ألازيغ شرقي تركيا، لتصدير "الرخام الكرزي" النادر في العالم، إلى 800 شركة في الولايات المتحدة، لاستخدامها في المنازل والفنادق الفخمة.

وقال "أوغوز خان أرسلان"، رئيس مجلس إدارة شركة "آلاجاقايا للرخام"، إن صادرات ألازيغ من الرخام الكرزي بلغت 25 ألف طن العام الماضي.

وأوضح أرسلان، في تصريح للأناضول، أن شركتهم بصدد تصدير هذا النوع من الرخام النادر إلى 800 شركة بعموم الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "في المرحلة الأولى سنصدر 30 ألف متر مربع عبر سلسلة متاجر (ذي تايتل شوب) الأمريكية، وهذا الرقم سيرتفع عاما بعد عام".

وأوضح أرسلان أن صادرات شركته شكلت 30 بالمئة من إجمالي صادرات ألازيغ من الرخام التي بلغت 70 مليون دولار العام الماضي.

ولفت إلى أن ألازيغ تحتضن 7 بالمئة من احتياطي الرخام في تركيا، مبينا أن الرخام الكرزي يصدر إلى 60 بلدا في 4 قارات.

وتصدر تركيا شهريا 65 ألف طن من "الرخام الكرزي" المستخرج من مناجم في قضاء "آلاجاقايا" الذي يتميز بوجود عروق ذات لون كرزي بداخله، إلى 60 دولة حول العالم، منها الهند، والإمارات، وقطر، والسودان، والمغرب، وليبيا، وفرنسا، وإسبانيا.

ويزين "الرخام الكرزي" الكعبة المشرفة، والبيت الأبيض، وبرج خليفة، وفنادق فاخرة بجزيرة النخلة في دبي، ومحلات "فيكتوريا سيكريت" للملابس الداخلية على مستوى العالم، ومحلات بيت أزياء "دولتشي آند غابانا" في إفريقيا، إلى جانب أماكن مرموقة أخرى.