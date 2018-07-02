تراجع العجز التجاري التركي 8.9% في يونيو

أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة التركية اليوم الاثنين تراجع العجز التجاري التركي 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 5.51 مليار دولار مع انخفاض كل من الصادرات والواردات.

ونزلت الصادرات 1.21 بالمئة إلى 12.97 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 3.62 بالمئة إلى 18.48 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وأمس، قال اتحاد المصدرين الأتراك إن صادرات تركيا زادت 5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران لتصل إلى 12.6 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أيضا نمو صادرات النصف الأول من العام 7.4% إلى 81.9 مليار دولار.