تركيا تستثمر في قطاع الزراعة السوداني بقيمة 800 مليون دولار

أعلن مسؤول سوداني، الاثنين، قيام مشروع تنموي بولاية سنار (جنوب شرق)، عبر شراكة بين الحكومتين التركية والسودانية بتكلفة 800 مليون دولار.

وأوضح والي سنار بالإنابة، أزهري خلف الله، أن الحكومة التركية تعمل على إنشاء مشروع تنموي يقوم على الإنتاج الزراعي والحيواني والبستاني، ويتكامل بين الزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني.

وقال خلف الله، وفق ما أوردته وكالة السودان الرسمية: "تتمتع الولاية بخصوبة الأراضي وتوفر المياه، إضافة إلى قربها من مناطق التسويق".

وأضاف أن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 60 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) مناصفة بين البلدين.

وستقام مشاريع مصاحبة للمشروع الرئيس، الذي يمتد التعاون المشترك فيه 35 عاما، في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والطرق.

وأنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي زيارة إلى السودان، رفقة 200 رجل أعمال، في إطار جولة إفريقية، وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وأعلن مسؤولو البلدين سعيهم لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار، صعودا من نصف مليار دولار في 2016.