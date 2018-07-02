وزير التجارة التركي: سنعمل على مضاعفة نمو اقتصادنا

قال وزير الجمارك والتجارة التركي "بولنت توفنكجي"، إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمضاعفة نمو الاقتصاد التركي.

وأضاف أن الاقتصاد التركي سيستمر في النمو على مختلف الأصعدة، من الاستثمار، والتوظيف، والصادرات، وغيرها.

وكان الاقتصاد التركي، سجل نموا في الربع الأول من العام الجاري، نسبته 7.4 بالمائة، بحسب تقرير لـ معهد الإحصاء التركي (Turkstat).

الوزير أشار إلى أن الاقتصاد التركي، ينمو بطريقة يشعر بعوائدها، جميع فئات المجتمع المحلي.

وانتقد "توفنكجي"، موقف وكالات التصنيف الائتماني العالمية من تركيا، خاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال: لم يعد هناك معنى لتصنيفات تلك الوكالات الإيجابية أو السلبية، المتعلقة بالاقتصاد التركي.

وضربت بيانات معهد الإحصاء التركي، جملة من التوقعات التي وضعتها مسبقاً وكالات التصنيف الانتمائي العالمية، إذ كانت تقاريرهم وتوقعاتهم تشير إلى معدلات أقل بكثير.