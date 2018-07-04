بقيمة 13 مليار في 6 أشهر.. أوروبا الأكثر استيرادا للسيارات المنتجة بتركيا

تصدرت أسواق الدول الأوروبية قائمة الأسواق العالمية الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع صناعة السيارات في تركيا، خلال الأشهر الستة الأولى من 2018.

وبحسب معلومات من مجلس المصدرين الأتراك ورابطة موزعي السيارات، بلغت قيمة مبيعات قطاع صناعة السيارات في تركيا إلى الخارج، 16 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2018.

وبلغت قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، 16 مليارا و434 مليونا و421 ألف دولار.

وكانت قيمة صادرات القطاع، خلال الفترة نفسها من العام المنصرم 14 مليارا و352 مليونا و301 ألف دولار.

وزادت نسبة صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية بنسبة 15 بالمائة، مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2017.

ووصلت قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 13 مليارا و224 مليونا و652 ألف دولار.

وأوضحت المعطيات، أن سوق السيارات في تركيا تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 11.92 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.