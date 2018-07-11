مؤشر قيمة الصادرات التركية يرتفع 4.9 بالمائة في مايو 2018

ارتفع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية خلال مايو/ أيار الماضي، بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، حول مؤشرات التجارة الخارجية خلال مايو الماضي.

وأوضح البيان أنّ مؤشر قيمة وحدة الواردات خلال الشهر ذاته، ارتفع أيضاً بنسبة 7.7 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.

وذكر أنّ مؤشر كمية الصادرات زاد بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع مايو 2017، فيما تراجع مؤشر كمية الواردات في الشهر ذاته، بنسبة 2 بالمائة.

ويقيس مؤشر الواردات والصادرات كلًا من كمية السلع المستوردة أو المصدرة إلى الخارج (بالطن)، إضافة إلى قيمتها ومقارنتها على أساس شهري أو سنوي.

من جانب آخر قال البنك المركزي التركي إنّ عجز الحساب الجاري في مايو، بلغ 5 مليارات و885 مليون دولار أمريكي.

وذكر البنك في بيان أن عجز الحساب الجاري في مايو الحالي، زاد 516 مليون دولار عن نظيره في مايو من العام الماضي.

والحساب الجاري، هو الفرق بين المدفوعات والإيرادات في المعاملات التجارية السلعية والخدمية (صادرات وواردات)، والدخل القادم من التحويلات النقدية والاستثمار، خلال فترة زمنية معينة.