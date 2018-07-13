تركيا تبيع 30 مروحية مقاتلة محلية الصنع لباكستان

وقعت تركيا وباكستان اتفاقية ستشتري بموجبها باكستان 30 مروحية مقاتلة تركية الصنع من طراز أتاك T129 في صفقة تصدير هي الأكبر من نوعها بمجال الصناعات الدفاعية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم، إن المباحثات بين شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" ووزارة الإنتاج الدفاعي الباكستاني حول شراء الأخيرة مروحيات تركية من طراز "أتاك T129"، قد اكتملت.

وأوضح البيان أن الجانبين وقعا عقداً رسمياً لبيع 30 مروحية تركية من طراز "أتاك T129" لباكستان، كما تم التوافق على حزمة من العقود بخصوص التزويد بمواد احتياطية، ولوجستية، والذحائر والتدريب.

وتلعب مروحية "أتاك"الهجومية المحلية الصنع، دوراً فعّالاً في عملية مكافحة الإرهاب خلال السنة الأخيرة منذ دخولها الخدمة في القوات المسلحة التركية، وذلك من خلال قدرتها العالية على المناورة، وتحديد الأهداف، وبأسلحتها الفعالة المزودة بتكنولوجيا خاصة.

وتحقق "أتاك" إصابة الهدف بشكل دقيق ومن مسافات بعيدة باستخدامها منظومة الرؤية الحرارية، ونظام الرؤية الليلية من الجيل الجديد.

ومن ميزات "أتاك" أنها تستطيع إصابة المروحية المعادية دون رؤيتها من قبل الطيار بالعين المجردة، وذلك من خلال تحديد إحداثياتها عبر منظومتها الليزرية، وتدميرها حتى لو كانت في الطرف المقابل لجبل ما أو أي حاجز كبير آخر.

ويبلغ طول المروحية 14 مترًا و60 سنتيمترًا، وارتفاعها 3 أمتار و95 سنتيمترًا، وتمتلك محركَين تبلغ استطاعة كل منهما 292 حصانًا، وتستطيع الطيران لمدة 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومترًا.

والمروحية قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخًا موجهًا محلي الصنع من طراز "جيريت"، إضافة لأربع صواريخ "ستينغر" (جو- جو)، فضلًا عن 76 قذيفة، ويمكن للمدفع الرشاش عيار 20 مليمترًا المثبت في المقدمة رماية 500 طلقة.