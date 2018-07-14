الخطوط التركية تؤسس شركة شحن جوي مع الصين وهونغ كونغ

أعلن مدير عام الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، توقيع اتفاقية تعاون لتأسيس شركة شحن جوي مشتركة بين الخطوط التركية و"ZTO Express" الصينية و"PAL Air" بـ"هونغ كونغ".

وقال أكشي إن مقر شركة الشحن المشتركة سيكون في "هونغ كونغ"، وإن الاتفاقية الهامة جاءت بمبادرة من رئيس مجلس الادارة بالخطوط الجوية التركية، إلكر آيجي.

وأوضح أكشي أن الشركة ستنطلق في أيلول/ سبتمبر القادم، وأنهم يتطلعون من خلال هذه الشراكة لتحقيق أرباح بقيمة 90 مليون دولار عام 2019.

وتابع: "نتوقع زيادة الأرباح أكثر مع مرور الزمن، لأن الصين تعدّ المصدّر الأكبر للأدوات الإلكترونية والآلات الصغيرة إلى مختلف أنحاء العالم، ومن المهم جدًا التعاون بين الخطوط التركية التي تمتلك شبكة رحلات إلى جميع أنحاء العالم وبين أكبر مزود لوجستي عالمي".

من جهة أخرى، قال أكشي إن الخطوط الجوية التركية ستتسلم خلال العام الجاري 14 طائرة، منها 4 للشحن، في إطار أهدافها لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، وسيكون لديها 41 طائرة أخرى من الجيل الجديد عام 2019.