صادرات تركيا من العسل تسجل أكثر من 15 مليون دولار بـ 6 أشهر

بلغت إيرادات تركيا من صادرات العسل، 15 مليون و95 ألفا و885 دولارا أمريكيًا، في النصف الأول من العام الحالي.

جاء ذلك وفق معطيات "رابطة مصدري شرقي البحر الأسود" التركية.

وأشارت المعطيات أن تركيا صدّرت، 3 آلاف و706 أطنان من العسل إلى 33 بلدا، في النصف الأول من 2018.

وأوضحت المعطيات أن إيرادات تركيا من تصدير العسل بلغت 15 مليونا و95 ألفا و885 دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 77 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وأشارت أن ألمانيا حصلت على حصة الأسد من صادرات تركيا من العسل، حيث بلغت قيمتها 7 ملايين و94 ألف و33 دولارا.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 3 ملايين و448 ألف و468 دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 936 ألف و298 دولار.

وقال صفوت قلوينجي، رئيس مجلس إدارة "رابطة المصدري شرقي البحر الأسود"، إن تركيا تتمتع بالثراء العشبي والتنوع النباتي.

وأوضح أن هذا الثراء يساهم في دعم الاقتصاد التركي يوما بعد يوم، مبينا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا مهما في إنتاج العسل نظرا للتنوع النباتي.

وأعرب قلوينجي عن ثقته بزيادة الصادرات التركية من العسل عاما بعد عام.