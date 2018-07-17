الإنتاج الصناعي التركي يرتفع بمعدل 6.4٪ في مايو الماضي

حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا ارتفاعاً بنسبة 6.4 بالمائة، خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017.

جاء ذلك، حسب معطيات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء.

ووفق المعطيات ذاتها، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، انخفاضاً في مايو الماضي بنسبة 1.6 بالمائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

ويقيس مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، أرقام مايو الماضي دون احتساب الأرقام التراكمية للشهور السابقة من 2018، بينما يقيس المؤشر المعدل موسميا التحديثات التراكمية للشهور السابقة من العام الجاري.

وكان خبراء في مجال الاقتصاد يتوقعون تحقيق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا خلال مايو الماضي، ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمائة.

ويعد مؤشر الإنتاج الصناعي، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور الوضع الاقتصادي للبلاد.