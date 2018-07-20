تركيا تصدر أول عربات ترام محلية الصنع إلى بولندا

فازت شركة "دورمازلار" التركية بمناقصة تصنيع وتوريد 12 حافلة ترام إلى مدينة أولتشين البولندية.

تبلغ قيمة الصفقة نحو 20 مليون يورو، وبموجبها تلتزم شركة دورمازلار التركية بتسليم بلدية أولتشين 12 عربة ترام خلال مدة 21 شهراً.

وقال بيوتر غرزوموفيتش رئيس بلدية أولتشين إن العرض الذي قدمته الشركة التركية يفي بكل الشروط التي حددتها البلدية مسبقاُ وإنه من الممكن التعاقد معها مستقبلاً على توريد 12 عربة ترام أخرى.

وأضاف أن عربات الترام التي صنعتها الشركة وتستخدم حالياً في مدينتي صامسون وبورصا بتركيا كانت أيضاً من ضمن العوامل التي دفعتهم لترجيح شركة دورمازلار.