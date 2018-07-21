انطلاق أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الأرجنتين

انطلقت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم السبت، أعمال اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية.

ويبحث الاجتماع عدد من القضايا أبرزها؛ تصاعد التوتر التجاري بين الدول الأعضاء، والعملات الرقمية، والضرائب، والتوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويمثل تركيا في الاجتماع وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، وحاكم المصرف المركزي مراد جتين قايا.

وإلى جانب الدول الأعضاء في المجموعة، يشارك ممثلون عن منظمات دولية في الاجتماع الذي يستمر يومين، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولا دوجوفني، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مؤتمر صحفيا، بعد لقاء مغلق يعقده ممثلو الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه عقب فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية، تستهدف الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول أبرزها الصين وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الاتحاد الأوروبي و19 دولة، هي: تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، البرازيل، أستراليا، الأرجنتين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا والسعودية.

ويسيطر أعضاء المجموعة على نحو 85 % من الاقتصاد العالمي، وتتولى الأرجنتين حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.