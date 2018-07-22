كوريا الجنوبية تستميل الولايات المتحدة لاستثنائها من الجمارك

يحاول وفد من كوريا الجنوبية إقناع الولايات المتحدة باستثناء سيارتها من الجمارك الأميركية، التي فرضتها واشنطن مؤخرا على كثير من الواردات من بعض الدول، بما فيها كندا والمكسيك وأوروبا.

والتقى الوفد الكوري الجنوبي، برئاسة مدير مركز التشاور التجاري بوزارة الصناعة والتجارة كيم هيون-جونغ، قبل أيام، رئيس اللجنة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، ومدير الميزانية، وأعضاء بارزين من مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد كيم على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وضعتا اعتبارا لقلق الجانب الأميركي في مجال السيارات من خلال تعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وأوضح أن الجمارك على السيارات الواردة والصادرة بين البلدين تعادل 0 بالمئة، بالإشارة إلى مدى مساهمة الشركات الكورية في الاقتصاد الأميركي عبر استثماراتها في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

ويخطط كيم لزيارة الولايات المتحدة مرة أخرى من 25-27 من الشهر الجاري، للاجتماع مع مسئولي الإدارة الأميركية وشخصيات في الكونغرس ورؤساء الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكوري الجنوبي ضم مسئولين من وزارة الصناعة والخارجية والمالية، ونائب رئيس الهيئة الكورية للشركات التجارية، ورئيس هيئة صناعة السيارات الكورية كيم يونغ-غون، ورئيس شركة هيونداي جونغ جين-هينغ.