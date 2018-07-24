وزير الخزانة والمالية التركي: سنركز على خفض نسب التضخم

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.

وقال "ألبيراق"، في بيان صادر عن الوزارة، إن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم (دون تقديم مزيد من المعلومات).

وأضاف: نواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى.

وأوضح البيان، أن ألبيراق اجتمع اليوم بوفد من رجال أعمال، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال، فيما التقى جمعا من الخبراء والأكاديميين، أمس الإثنين.

وأشار أن الاجتماعات، شهدت مناقشة قضايا عديدة، من أبرزها مواجهة التضخم، وتحقيق تنمية مستدامة وصحية، فضلا عن ضبط الميزانية.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، تولى ألبيراق حقيبة الخزانة والمالية في الحكومة التركية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومتين السابقتين.

وتطمح الحكومة التركية، إلى خفض نسبة التضخم في البلاد، على المدى القصير، إلى خانة واحدة، من حدود 15 بالمائة في الوقت الحالي.