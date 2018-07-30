على وقع أغان شعبية.. مزارعون أتراك يجنون البندق

على وقع الأغاني الشعبية، استقبل مزارعو البندق في ولاية "أوردو" شمالي تركيا، موسم الحصاد الجديد، وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة التجارة.

وبدأ موسم الحصاد لعام 2018، في مزارع البندق الواقعة بالأجزاء الساحلية لولاية "أوردو".

وخلال حديثها للصحفيين، قالت إحدى مزارعات البندق، سفيلاي باكيجي، إن البندق يعتبر مصدر رزق لأبناء البحر الأسود، مشيرة إلى ضرورة ألا تنخفض أسعار البندق إلى ما دون الـ15 ليرة تركية للكيلو غرام الواحد (3 دولارات أمريكية تقريبا).

يشار إلى أن ولاية أوردو أعلنت أن موسم الحصاد في الأجزاء الساحلية يبدأ في 29 تموز/ يوليو الحالي، وفي الأجزاء الوسطى يبدأ في 5 أغسطس/ آب المقبل، وفي المناطق المرتفعة يبدأ في 12 أغسطس/آب المقبل.