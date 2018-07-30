مليون و400 ألف دولار قيمة صادرات تركيا من التين الطازج

بلغت قيمة صادرات تركيا من التين الطازج، خلال الشهر الأول من موسم الحصاد (1 تموز/ يوليو الجاري)، مليونا و400 ألف دولار أمريكي.

جاء ذلك وفق معلومات من اتحاد مصدري الخضار والفواكه الطازجة في منطقة إيجة غربي تركيا.

وأوضحت معطيات الاتحاد، أنّ قيمة صادرات تركيا من التين خلال الشهر الأول من موسم الحصاد للعام المنصرم، بلغت مليوناً و378 ألف دولار.

ولفت الاتحاد إلى أن الأحوال الجوية، أدت إلى بدء موسم حصاد التين الطازج هذا العام مبكراً.

وبلغ عدد الدول المستوردة للتين الطازج التركي منذ الأول من يوليو الجاري، 33 دولة، وتحتل ألمانيا وهولندا المرتبتين الأولى والثانية.

وقال خير الدين أوجار رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه الطازجة في منطقة إيجة، إنّ موسم حصاد التين بدأ مبكراً هذا العام، وأن هذا الأمر ساهم في بدء عملية التصدير باكراً.

وأوضح أوجار أن الأسواق الأوروبية تبدي رغبة كبيرة للتين التركي الطازج، نظراً لجودته ومذاقه اللذيذ.