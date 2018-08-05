وزيرة التجارة التركية: سنؤسس 35مركزاً تجارياً في الأسواق العالمية الكبرى

قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان"، الأحد، إن الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، مثل الهند وأمريكا اللاتينية والصين والمكسيك وإفريقيا، سيكون من أولويات وزارتها خلال المرحلة القادمة.

وأوضحت "بكجان"، أن تركيا ستواصل نهضتها في قطاع التصدير، عبر استراتيجيات خاصة، إذ ستؤسس 35 مركزا تجاريا في الأسواق العالمية الكبرى.

وأضافت أن توحيد وزارتي الاقتصاد والجمارك تحت سقف واحد (وزارة التجارة)، ولّد إمكانية تقديم الخدمات لجميع العاملين في قطاع التجارة، من مركز واحد قوي.

وتابعت قائلة: "رؤيتنا المستقبلية، تقديم الخدمات لكافة العاملين في قطاع التجارة من مركز واحد، وخدماتنا ستصل إلى الجميع ابتداءً من أصغر التجّار إلى أكبر المنتجين".

وأكّدت أن وزارتها، ستتبع استراتيجيات استباقية خلال المرحلة القادمة، من أجل فتح آفاق جديدة للبلاد، وزيادة إنعاش وتسريع نمو قطاع الاقتصاد.

والشهر الماضي، حطمت الصادرات التركية رقماً قياسياً، بقيمة صادرات بلغت 14.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 11.8 بالمائة على أسس سنوي، وفق مجلس المصدرين الأتراك.

في المقابل، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي" TÜİK"، أن الصادرات التركية في النصف الأول 2018، بلغت 82.22 مليار دولار، مقارنة مع 77.37 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.

وزادت: "هدفنا هو الارتقاء إلى مستوى الدول ذات الدخل العالي، ولتحقيق هذا الهدف علينا زيادة الصادرات التكنولوجية، والسلع ذات القيمة المضافة العالية، وعلينا الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل البرمجيات والتكنولوجيا العالية، والذكاء الاصطناعي".

وأشارت بكجان أن بلادها ستستخدم الدبلوماسية التجارية بشكل فعّال مع الدول الأخرى.

وأكّدت أن تركيا ستُقدم في المرحلة المقبلة على كافة الخطوات الرامية لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار.