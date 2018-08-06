أشرفت أعمال تشييد أكبر مطار في العالم على الاكتمال، مع انتهاء ما نسبته 94 بالمئة من أعمال بناء مطار إسطنبول الثالث، وتقديم طلب لسلطة الطيران الوطنية بمنح الإذن للتشغيل المؤقت للمطار، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المطار الجديد في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الموعد الرسمي لدخول المطار حيز العمل.

#شاهد بدء العد التنازلي لافتتاح مطار إسطنبول الثالث مع انتهاء 94 بالمئة من عمليات البناء والتشييد https://t.co/f3psiqx20U pic.twitter.com/xyj8ObzzY0 — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) August 6, 2018

وسيخدم المطار في مرحلته الأولى التي استغرقت 42 شهراً 90 مليون مسافر سنوياً، كما سيشهد 3500 عملية إقلاع وهبوط يومياً.

وسيحتضن المطار مجالاً حيوياً بمساحة 100 ألف متر مربع، ومرآباً للسيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف سيارة.

وسيخدم المطار مع انتهاء آخر مراحله، الذي من المقرر أن يصبح الأكبر في العالم، نحو 150 مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية توسعته لتصل قدرته إلى 200 مليون مسافر.