جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك تفتح مكتباً لها في الأردن

افتتحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" التركية، مكتبا تمثيليا لها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أنها فتحت مكتبا لها في الأردن عقب افتتاحها مكاتب في إيران، والسعودية، وقطر، والإمارات، والمغرب.

وعينت الجمعية "حذيفة أبو سكر" ممثلا لها في الأردن، بحسب البيان.

ومع افتتاح الجمعية مكتبها في الأردن ارتفع عدد فروعها إلى 206 في 76 بلدًا حول المعمورة.

وأوضح رئيس الجمعية، إبراهيم أويار، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والأردن اقترب من المليار دولار مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين عام 2011.

وأشار إلى أن حجم التبادل تراجع إلى 360 مليون دولار مع تعليق الحكومة الأردنية الاتفاقية المذكورة (في 2018).

وقال: "حجم استثمارات الشركات التركية في الأردن يبلغ 2 مليار دولار"، مبينا أن مكتب الجمعية في الأردن سيقدم خدمات مهمة لرجال أعمال البلدين.

من جانبه، أكد ممثل الجمعية في مكتب الأردن، أبو سكر أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال: "أول ما سأقوم به هو إجراء زيارات إلى المؤسسات الرسمية الأردنية ، وجميع غرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال".

وتأسست "موصياد"، بمدينة إسطنبول عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وتضم نحو 11 ألف عضو (رجل أعمال تركي)، يعمل لديهم 1.6 مليون عامل، وتملك 86 فرعاً داخل تركيا.