واشنطن تقرر فرض رسوم جمركية على 16 مليار دولار من الواردات الصينية

أعلنت واشنطن، الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية على 16 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بداية من 23 أغسطس/ آب الجاري.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبيرت لايتزر، في بيان، إن 16 مليار دولار من الواردات الصينية ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25 بالمائة.

وأضاف أن هذا الإجراء "هو رد من الولايات المتحدة على ممارسات الصين التجارية غير العادلة، والمرتبطة بالنقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية وانتهاك الملكية الفكرية".

واتهم الصين بتنفيذ ودعم عمليات اختراق عبر الإنترنت للشبكات الأمريكية للوصول غير المصرح به إلى معلومات تجارية ذات قيمة تستفيد منها.

وتستهدف الرسوم الجديدة، وفق البيان، عددًا من السلع أبرزها المنتجات الإلكترونية والبلاستيكية والمواد الكيميائية والبطاريات وعربات السكك الحديدية.

وتستكمل هذه الرسوم سلسلة رسوم جمركية على 50 مليار دولار من الواردات الصينية، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بفرضها.

ودخلت رسوم أمريكية بنسبة 25 بالمئة على 34 مليار دولار من الواردات الصينية حيز التنفيذ في 6 يوليو/ تموز الماضي، مستهدفة 818 سلعة.

من جانبها، أعلنت الصين، الأربعاء الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على 106 منتجات أمريكية، ردا على الإجراءات الأمريكية.

ويرغب البيت الأبيض في خفض العجز التجاري بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، الذي بلغ، العام الماضي، قرابة 375 مليار دولار لصالح الصين.

وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 بالمائة) والألمنيوم (10 بالمائة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.