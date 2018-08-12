قرابة 59 مليونا سافروا عبر مطاري إسطنبول خلال 7 أشهر

بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطاري "أتاتورك" و"صبيحة" في مدينة إسطنبول التركية 58 مليونا و548 ألفا و782 خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

جاء ذلك وفق معطيات من المديرية العامة للمطارات في تركيا، حول حركة المسافرين بمطاري "أتاتورك" و"صبيحة" الدوليين.

ووفق المعطيات سجل إجمالي عدد المسافرين في مطار أتاتورك الدولي 38 مليونا و977 ألفا و832 في الأشهر السبعة الأولى من 2018.

فيما سجل إجمالي عدد المسافرين في مطار صبيحة الدولي، 19 مليونا و570 ألفا و950، في الفترة نفسها.