الكرملين: روسيا تدعم استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية

قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا تفضل إجراء معاملات التجارة الثنائية مع جميع الدول بعملاتها الوطنية بدلا من الدولار، لكن هذه الفكرة تحتاج لبلورة التفاصيل قبل تنفيذها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن تركيا تستعد لإجراء المعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع الصين وروسيا وأوكرانيا.

ولدى سؤاله عن اقتراح أردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تطالب بمثل هذا الترتيب مع جميع الدول. وأضاف أن المسألة أثيرت في أكثر من مناسبة خلال المحادثات الثنائية بين تركيا وروسيا.