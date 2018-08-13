4 شركات تركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة في العالم في الصناعات الدفاعية

ارتفع عدد الشركات التركية على لائحة مجلة "ديفينس نيوز" المعنية بأخبار الدفاع في العالم من 3 إلى 4 شركات، في اللائحة التي تضم أكثر 100 شركة مرموقة في مجال الدفاع العسكري.

جاء ذلك وفق لائحة أكثر 100 شركة عالمية مرموقة في العالم، للمجلة التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها.

وأدرجت "ديفينس نيوز"، للمرة الأولى على لائحة الشركات المرموقة، شركة "تكنولوجيا الدفاع للهندسة والتجارة" (إس تي إم) التركية، إلى جانب شركات "أسيلسان" و"توساش" و"روكيتسان" التركية.

وتنشر المجلة لائحة ترتيب شركات الصناعات الدفاعية كل عام، على أساس مبيعاتها في العام الذي قبله.

ووفق هذه اللائحة حلّت "أسيلسان" في المرتبة الـ 55، و"توساش" في المرتبة 64، و"روكيتسان" في المرتبة 96، و"إس تي إم" في المرتبة 97.

وبينما دخلت "إس تي إم" لائحة المجلة الأمريكية للمرة الأولى، عززت "أسيلسان" و"روكيتسان" موقعيهما بدرجتين.

وتمكنت أسيلسان التي دخلت لائحة "ديفينس نيوز" للمرة الأولى عام 2006، من رفع حجم مبيعاتها العام الماضي إلى مليار و24 مليون دولار.

بينما وصلت مبيعات شركة توساش التي دخلت لائحة المجلة للمرة الأولى عام 2011، إلى 1.1 مليار دولار.

فيما وصلت مبيعات "روكستيان" التي أدرجت للمرة الأولى إلى اللائحة العام الماضي إلى 376 مليون دولار.

أما شركة "إس تي إم" فوصل حجم مبيعاتها إلى 369 مليون دولار.