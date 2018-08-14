لافروف: استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري من أهدافنا المستقبلية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن استخدام العملات الوطنية في التعامل التجاري من أهدافنا المستقبلية منذ بضع سنوات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، عقب مشاركتهما في مؤتمر السفراء الأتراك العاشر، في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وبخصوص العقوبات المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قال لافروف: "ننظر بإيجابية إلى امتناع شركائنا عن المشاركة في العقوبات المفروضة على روسيا".

ووصف لافروف سياسة واشنطن بفرض العقوبات بأنها "غير مشروعة".

وقال: "العقوبات الأمريكية تنتهك مبادئ التجارة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ووفقا لذلك فإن العقوبات الاقتصادية من جانب أحادي غير مشروعة".

وحول كيفية مواجهة العقوبات أوضح لافروف أن بلاده "وضعت منذ سنوات ضمن أهدافها استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية".

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية تطول الدول الأطراف في محادثات آستانا وترمي إلى عرقلة تحقيق نتائج ملموسة من خلالها.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات وتدابير حمائية من جانب واحد في الأسواق الدولية وتلجأ إلى منافسة غير عادلة وتفرض عقوبات على حلفائها لفتح المجال أمام رجال الأعمال الأمريكيين".

وحول علاقات بلاده مع تركيا شدد لافروف على أنها تشهد تقدما مستمرا بما فيها العلاقات الثقافية.

وأكد أن موسكو وأنقرة تتبعان سياسة خارجية مستقلة.