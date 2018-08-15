تعافي جديد ومتسارع لـالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

حققت الليرة التركية مزيداً من التعافي، اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي.

واستفادت الليرة من الإجراءات الواسعة التي اتخذها البنك المركزي والتحركات الدولية التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اليومين الأخيرين.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار مساء اليوم الأربعاء إلى ما دون ٥.٨ وذلك لأول مرة منذ بدء الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق ذلك أن انخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى ما دون الـ 6 ليرات بعد سلسلة إجراءات وقرارات اتخذها البنك المركزي التركي، والإعلان عن معدلات البطالة.

واليوم، تعهد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتخصيص مبلغ ١٥ مليار دولار كاستثمارات قطرية مباشرة في تركيا وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.