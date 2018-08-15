خبراء بمعهد التمويل الدولي: الليرة التركية دون القيمة العادلة

قال خبراء اقتصاديون بمعهد التمويل الدولي اليوم الأربعاء إن الليرة التركية منخفضة كثيرا عن قيمتها العادلة في الوقت الحالي وإن من المنتظر أن ترتفع على مدار العام إلى العامين القادمين مع ارتفاع صادرات تركيا وهو ما سيحسن التوقعات لميزان المدفوعات في البلاد.

وفي مؤتمر بالهاتف مع وسائل إعلام حول اضطرابات السوق في تركيا وأسواق ناشئة أخرى، قال روبن بروكس كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي إن القيمة العادلة للعملة التركية استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي هي "عند مستوى في نطاق من 5 إلى 5.50 ليرة" للدولار.

وجرى تداول العملة التركية عند حوالي ٥.٨ ليرة للدولار مساء اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.24 ليرة يوم الاثنين على وقع تصاعد الخلافات بين أنقرة وواشنطن.

واستفادت الليرة من الإجراءات الواسعة التي اتخذها البنك المركزي والتحركات الدولية التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اليومين الأخيرين.

واليوم، تعهد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتخصيص مبلغ ١٥ مليار دولار كاستثمارات قطرية مباشرة في تركيا وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.