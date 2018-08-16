وزير الخزانة التركي: لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي

شدّد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، على أن تركيا لن تتهاون في التزامها بالانضباط المالي.

وأشار إلى أن تركيا ستضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتها.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، تناول مخاطبة ألبيرق، لنحو 6 آلاف و100 مستثمر أجنبي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وقال ألبيرق، مخاطبا المستثمرين الأجانب، "لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي، وسنضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتنا".

ونفى الوزير وجود أي لقاء لهم مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "سنوفر تمويلنا من العملات الأجنبية بعد الآن من الأسواق الدولية".

وتابع: "سنحقق نموا مستداما أكثر مع التدابير الوقائية الجديدة على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الرصينة".

ولفت ألبيرق، إلى أن "خفض التضخم سيكون على رأس أولويتنا، ونهدف لخفضه إلى ما دون 10 بالمائة في أقرب وقت".

وأوضح "ندرك طبيعة التقلبات والصعوبات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وسنخرج أقوى من هذه المرحلة بالخطوات التي سنقدم عليها".

كما أشار ألبيرق، إلى أن "السياسة النقدية ليست كافية لوحدها في مكافحة التضخم، سندعم البنك المركزي عن طريق السياسات المالية".