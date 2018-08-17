وزيرا مالية تركيا وفرنسا يتفقان على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

اتفق وزيرا مالية تركيا وفرنسا على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق ونظيره الفرنسي برونو لومير، مساء اليوم الجمعة.

وركز الاتصال الهاتفي بين الوزيرين على بحث العقوبات الأمريكية على تركيا وبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين أنقرة وباريس.

وقالت وكالة الأناضول إن ألبيرق ونظيره الفرنسي قررا التعاون والتحرك سويًا ضد إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الاتصال بعد يوم واحد من مباحثات هاتفية جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى التأكيد خلالها أيضاً على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.