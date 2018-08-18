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الصين: نؤمن بقدرة تركيا على تجاوز الصعوبات العابرة التي تواجهها

وكالة رويترز للأنباء
اسطنبول
الصين: نؤمن بقدرة تركيا على تجاوز الصعوبات العابرة التي تواجهها

أبلغ وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم السبت بأن بكين تدعم جهود الحكومة التركية لحماية أمنها واستقرار اقتصادها وأنها تؤمن بقدرة أنقرة على تجاوز "الصعوبات العابرة" التي تواجهها.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي تحدث عن الوضع الحالي في بلاده خلال الاتصال الهاتفي وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الإستراتيجي مع الصين.

وصدر أول تعليق صيني رسمي على الموضوع أمس الجمعة في بيان لوزارة الخارجية قدمت فيه بكين دعما معنويا لتركيا.

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