"تكنوفيست".. قرب انطلاق مهرجان التكنولوجيا والفضاء والطيران في المطار الثالث بإسطنبول

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" (مهرجان الفضاء والطيران والتكنولوجيا) وذلك في أرض مطار إسطنبول الثالث والمقرر انعقاده ما بين العشرين والثالث والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعتبر المهرجان أول فعالية ضخمة سوف تقام على أرض مطار إسطنبول الثالث أحد أكبر المطارات في العالم والذي اقتربت أعماله من نهائيتها استعداداً لافتتاحه في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل المهرجان عروض جوية ساحرة من أعرق الفرق التركية والدولية التي تقوم بعروض الطيران أبرزها فريقي "النجوم التركية" و"سولو تُرك".

ويشارك في المهرجان أعداد كبيرة من المطورين وخبراء التكنولوجيا وشركات الصناعات الفضائية وخبراء الطيران ومكتشفي الفضاء من كافة أنحاء العالم.

وسيتخلل المهرجان قمة تكنولوجية لخبراء التكنولوجيا والمطورين حول العالم، كما ستجري مسابقات تكنولوجية متعددة ستكون الأكبر في تاريخ المسابقات التكنولوجية في تركيا.

وبحسب الترتيبات القائمة فإن مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" سيكون واحداً من أكبر وأضخم وأشمل المهرجانات التكنولوجية بالعالم.

وإلى جانب الخبراء، يشارك في المهرجان عشاق ومخترعي التكنولوجيا الصغار من كافة الفئات العمرية بالمراحل الإعدادية والثانوية إلى جانب طلبة الجامعات.

وسيوفر المهرجان منصة ضخمة لالتقاء مطوري التكنولوجيا حول العالم بالمستثمرين ليفتح الآفاق لشراكات واتفاقيات بين المطورين والممولين.