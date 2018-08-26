أكبر بنك حكومي في مصر يسعى لاقتراض مليار دولار من الخارج

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، الأحد، إن البنك يتفاوض للحصول على قروض بقيمة مليار دولار.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لصحيفة " البورصة" (خاصة)، اليوم، أن البنك "يتفاوض مع مؤسسات مالية وبنوك عالمية، للحصول على قروض دولارية، خلال العام المالي الحالي بقيمة مليار دولار".

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

كان البنك الأهلي المصري، قد وقع اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو/ تموز الماضي، لاقتراض 375 مليون يورو (435 مليون دولار)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وتزايد اتجاه بنوك مصرية سواء حكومية أو خاصة، للحصول على قروض دولارية من الخارج في السنوات القليلة الماضية، بسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، حصل البنك الأهلي على تمويل 200 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما حصل خلال العام المالي 2016/2017، على ما يزيد عن مليار دولار، من مؤسسات تمويل خارجية لإعادة إقراضها في السوق المحلية.

ويعد البنك الأهلي، الممول الرئيس للهيئة المصرية العامة للبترول، لتمويل شراء منتجات البترول المختلفة، إذ يوفر ما يقارب 200 مليون دولار شهريا، لشراء احتياجات الهيئة من السوق الخارج.