ارتفاع التضخم السنوي في الإمارات 3.78 % يوليو الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات، بنسبة 3.78 % في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 3.29 % بالشهر السابق له.

ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، سجل التضخم 111.44 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 107.38 نقاط في الشهر المماثل من 2017.

البيانات أوضحت أن الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع 10 مجموعات، من بينها التبغ بنسبة 0.86 %، والأغذية والمشروبات 2.59 %، والملابس والأحذية بـ 18.46%، والنقل 17.27%.

بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 % من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.55 %، وخدمات الصحة بـ 0.08 %.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.05 % في الشهر الماضي، مقارنة بيونيو/حزيران السابق له.

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.