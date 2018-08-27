اجتماع هام لوزيري مالية تركيا وفرنسا في باريس اليوم

يلتقي وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق مع نظيره الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، في العاصمة باريس، في لقاء يركز على اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الخطوات الأمريكية الأخيرة ضد الاقتصاد التركي.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات بين الوزيرين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما والذي يبلغ قرابة 15 مليار دولار، حيث تسعى تركيا لرفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.

وقبل أيام جرى اتصال هاتفي بين الوزيرين ركز على تعزيز التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد تركيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده.

وعقب الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاقتصاد التركي على خلفية رفض أنقرة الإفراج عن الراهب الأمريكي أندرو برانسون المتهم بالإرهاب، أبدت دول أوروبية أبرزها فرنسا وألمانيا وقوفها إلى جانب تركيا ودعمها لضمان استمرار استقرار الاقتصاد التركي.