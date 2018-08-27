مطار إسطنبول الجديد يحلق بالمنافسة ويهبط بأسعار التذاكر

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، إن افتتاح مطار إسطنبول الجديد سيزيد المنافسة بين شركات الطيران وعدد الرحلات؛ ما سيؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار التذاكر.

وأضاف أكشي، أن نسبة النمو في الخطوط الجوية التركية تتجاوز 10% منذ عام 2003، وأن مطار إسطنبول الجديد سوف يعزز قدرات تركيا في مجال النقل الجوي ويرفع أرقام النمو.

وذكر أكشي أن الخطوط التركية سوف تضم إلى أسطولها 14 طائرة حتى نهاية العام الجاري، و41 طائرة أخرى العام المقبل، "لذلك، ستتجاوز معدلات نمونا 10 في المئة".

ولفت إلى أن الطائرات التي ستدخل الخدمة هذا العام في إطار الأهداف الإستراتيجية لتركيا للعام 2023 ستكون من "ذات البدن الضيق"، في حين سيتم تسلم طائرات من نوع "البدن الواسع" وإدخالها الخدمة العام القادم.

ونوه أكشي إلى أن قطاع النقل الجوي سيشهد انتعاشًا ملحوظًا مع دخول مطار إسطنبول الجديد الخدمة أواخر العام الحالي، مؤكّدًا أن أسعار تذاكر الطيران ستشهد انخفاضًا نسبيًا في ظل ارتفاع قدرات قطاع النقل الجوي وازدياد المنافسة وعدد الرحلات الجويّة.

وأشار أكشي أن الخطوط الجوية التركية طرحت عروضًا لأسعار مخفضة لتذاكرها، مشيرًا أن 40% من التذاكر الداخلية تباع بأسعار تقل عن 100 ليرة تركية (17 دولارًا أمريكيًا)، نظرًا لشرائها بشكل مبكّر.

ولفت إلى أن أسعار التذاكر الداخلية المعروضة تلك تتراوح ما بين 49 إلى 352 ليرة تركية، وتعمل الخطوط الجوية التركية جاهدة لطرح تذاكر بأسعار معقولة على المستويين المحلي والدولي.

وتابع: سيتم تحديد سعر التذكرة اعتمادًا على سياسات أسعار شركات الطيران الأخرى التي تُنَظم رحلات جويّة إلى مطار إسطنبول الجديد.

وأوضح أنه من غير الممكن القول إن الأسعار اليوم تتراجع لأن الأسعار تحددها كثافة الطلب والمنافسة؛ فالنوعية تتحسن حيث المنافسة.

ولفت أكشي إلى أن أول رحلة داخلية من مطار إسطنبول الجديد ستكون إلى العاصمة أنقرة، فيما ستكون أول رحلتين خارجيتين إلى جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان.

ونوه إلى أن مسؤولين كبار في الدولة سيكونون مع المسافرين على الرحلات الثلاثة الأولى، إضافة إلى مشاركته هو ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية "ايلكر آيجي".

وكشف أكشي عن تأسيس الخطوط الجوية التركية شركة تعمل من خلالها على توسيع استثماراتها وتوطيد مكانتها في مجال الطيران.

وحول مستجدات المطار الجديد في مدينة إسطنبول، الذي يعدّ الأكبر في العالم، قال أكشي إن الرئيس رجب طيب أردوغان، نفّذ أول رحلة رسمية إلى المطار يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، ومن المقرر أن يدخل الجزء الأول منه الخدمة اعتبارًا من 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكّد أن الخطوط التركية ستبدأ انتقالها من مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد اعتبارًا من الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (23:00 ت.غ)، من يوم 31 أكتوبر، ويتوقع أن تستغرق العملية 12 ساعة.

وفي الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ) من يوم 31 أكتوبر، ستنطلق أولى رحلات الخطوط الجوية التركية من المطار الثالث بإسطنبول.

وبيّن أكشي أن الخطوط الجوية التركية أعلنت العام الماضي عن أرباح قياسية تجاوزت المليار دولار، مشيرًا إلى زيادة عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17 في المائة، وحجم الشحن بنسبة 30 في المائة.