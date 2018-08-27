2,34 مليون مسافر استقلوا الخطوط الجوية التركية خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الاثنين، عن نقلها 2.340 مليون مسافر على متن طائراتها خلال عطلة عيد الأضحى.

جاء ذلك، على لسان المستشار الإعلامي للخطوط التركية، يحيى أوستون، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد "أستون" في تغريدته، أن الخطوط الجوية التركية نفّذت 15 ألفا و48 رحلة جوية، في الفترة بين 17 و26 أغسطس/ آب الحالي.

وأضاف: "نحن لم ننقل فقط 2.340 مليون مسافر في 15 ألف رحلة جوية في هذا العيد فحسب، إنما كنا وسيلة لالتقاء الملايين مع بعضهم".

وحلّت أول أيام عيد الأضحى في تركيا، يوم 21 أغسطس/ آب الحالي وانتهت يوم 24 من الشهر نفسه.