6.7 كم في يوم واحد.. رقم قياسي في مد أنابيب مشروع "السيل التركي"

حققت السفينة التي تعمل في مد خط أنابيب غاز "السيل التركي" في المياه العميقة رقما قياسيا في طول الأنبوب الذي مدته خلال يوم واحد.

وأفاد حساب شركة "غازبروم" الروسية على "تويتر" أن السفينة "بيونيرينغ سبيريت" للإنشاءات، حققت رقما قياسيا بقيامها، الاثنين، بمد أنابيب بطول 6.72 كم خلال يوم واحد.

ويتكون مشروع السيل التركي، من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمتدان من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي وجنوبي أوروبا.