تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو، بأكبر من المتوقع في أغسطس/ آب الجاري، بحسب بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس.

وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم، انخفاض مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 111.6 نقطة، خلال أغسطس/آب الجاري من 112.1 نقطة في يوليو/ تموز السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو، ستتراجع إلى 111.9 نقطة.

وذكرت البيانات أن السبب الرئيس وراء انخفاض الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، يعود إلى تنامي المخاوف بشأن البطالة، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين.

وبحلول الساعة (11:26 تغ) انخفض اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.13 بالمائة إلى 1.1652 دولار.